Venezuela: Gendarme argentino se comunica con su familia tras 445 días

Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, permanece recluido en la prisión de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, desde su detención el 8 de diciembre de 2024. Las autoridades venezolanas lo acusan de presuntas actividades terroristas, cargos que su defensa y familiares califican de arbitrarios y sin debido proceso.

El contacto telefónico se produjo este jueves, poco después de que Gallo levantara una huelga de hambre que mantenía junto a más de 200 presos políticos.

Estos reclaman celeridad en excarcelaciones y respeto a sus derechos en el marco de procesos de reconciliación anunciados por el gobierno venezolano.

Durante la llamada, recibida por Gómez mientras era entrevistada en una emisora de radio argentina, Gallo expresó que "seguía fuerte" y pidió que su familia se mantuviera unida.

"Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo", declaró Gómez, visiblemente emocionada, y reiteró el pedido de liberación inmediata.

Activistas como Elisa Trotta Gamus exigieron la excarcelación de Gallo, junto a otros detenidos. El gobierno argentino mantiene gestiones diplomáticas, incluyendo con Italia, que restableció relaciones diplomáticas plenas con Caracas, para avanzar en asistencia consular y su regreso al país. (ANSA).