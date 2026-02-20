Venezuela: gobierno afirma que Maduro recibe asistencia consular

"Trabajamos a diario; recientemente recibió una visita consular", declaró Cabello durante un mitin en el estado de Miranda.

El portal Globovisión, afiliado al gobierno chavista, difundió las declaraciones del ministro, citando la reanudación de las relaciones diplomáticas con Washington como una forma de ayudar al expresidente, quien fue capturado el 3 de enero en Caracas junto con su esposa, Cilia Flores, en una redada norteamericana.

"Si no tuviéramos una embajada y un consulado allí, no tendría un representante consular que lo atendiera a él y a nuestra hermana, Cilia (Flores). Habla con uno de nuestros funcionarios venezolanos y puede decirle cualquier cosa", amplió Cabello (ANSA).