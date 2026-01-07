Venezuela: gobierno colombiano mantiene diálogo con EEUU

"Nosotros no hemos roto en ningún momento los canales de comunicación que tenemos con el gobierno estadounidense de manera directa", afirmó el jefe de la cartera de Justicia.

El lunes, Idárraga, junto a su par de Interior, Armando Benedetti, ratificaron la voluntad del país de mantener la "coordinación y cooperación" con la Casa Blanca, en la lucha contra la criminalidad y los carteles de las drogas.

"No podemos negar que es un flagelo común contra el que tenemos que luchar y si el argumento de algunos es que aquí en Colombia estamos tolerando de alguna manera grupos narcotraficantes o promoviendo el narcotráfico, al quitar el argumento político demostrando que aquí estamos luchando como nadie contra las drogas, que estamos continuando la colaboración con el gobierno estadounidense en ella, pues el argumento político se cae y estamos en otra discusión", afirmó el ministro de Justicia.

Frente a las expresiones y el clima contestatario de sectores del gobierno de Gustavo Petro por las amenazas de Donald Trump, Idárraga advirtió que "no es necesario seguir agrandando esto", reconoció que "las formas son importantes" y pidió bajarle al tema "algunas pasiones", sin mencionar nombres.

(ANSA).