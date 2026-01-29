Venezuela: gobierno crea centro de ciberseguridad tras captura de Maduro

"Hoy nace el Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética (…) junto a los científicos y expertos del país, pondrá su amplio conocimiento al servicio de la protección cibernética de Venezuela", detalló Rodríguez este miércoles en un anuncio en el cual también designó a Isabel Iturria como vicepresidenta de Salud y Ecosocialismo.

En relación con el nuevo centro de defensa, Rodríguez enfatizó que el objetivo es blindar el espacio tecnológico nacional.

"Vamos juntos, con las capacidades y el talento que cuenta nuestro país, a avanzar firmemente en la defensa y resguardo de nuestro espacio cibernético", expresó.

Gabriela Jiménez, quien ejerce como ministra de Ciencia y Tecnología desde junio de 2019, ha participado en varios proyectos internacionales y elogió la colaboración en su campo con naciones como Rusia, Irán y Bielorrusia.

Esta decisión se toma a casi un mes del 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron y extrajeron a Nicolás Maduro de Caracas en una operación militar. Washington ha sostenido que utilizó tecnología avanzada para bloquear los sistemas de seguridad aérea y terrestre venezolanos, permitiendo el asalto sin interferencias.

Rodríguez no aclaró si el centro buscará asistencia de otros países para su implementación, en medio de tensiones geopolíticas que envuelven al país sudamericano (ANSA).