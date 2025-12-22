Venezuela: Gobierno cuenta con apoyo de Rusia y China

"Hablé telefónicamente con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Expresó firmemente la solidaridad de Rusia con el pueblo venezolano y el presidente Nicolás Maduro Moros, y reiteró su pleno apoyo ante las hostilidades contra nuestro país", declaró Gil en su canal de Telegram.

El canciller venezolano enfatizó que "el ministro de Relaciones Exteriores ruso afirmó que Rusia brindará plena cooperación y apoyo a Venezuela contra el bloqueo, expresando su pleno respaldo a las acciones tomadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

En un mensaje posterior, Gil expresó, en nombre del presidente Nicolás Maduro, "sincera gratitud a la República Popular China por su firme defensa del derecho internacional y su rechazo a las prácticas hegemónicas unilaterales de Estados Unidos".

"También apreciamos profundamente el apoyo de China a nuestro legítimo derecho a desarrollar libremente nuestro comercio", concluye el mensaje.

Por su parte, desde Moscú, la cancillería rusa informó que Lavrov y Gil "expresaron su profunda preocupación por la escalada de medidas de Washington en el Caribe, que podría tener consecuencias de gran alcance para la región y representar una amenaza para el tráfico marítimo internacional". (ANSA).