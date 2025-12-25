Venezuela: Gobierno de Maduro libera a al menos 72 presos políticos

Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, al 10 de diciembre último se contabilizaban 1.084 presos políticos en el país sudamericano.

El propio gobierno no difundió aún una lista oficial. Ni el Ministerio de Prisiones ni la fiscalía dieron cuenta de la salida de prisión de estos detenidos por razones políticas, ni bajo qué condiciones ocurrieron estas excarcelaciones que confirmaron tanto el Comité de Presos Políticos de Venezuela como Madres en Defensa de la Verdad, otra entidad que reúne a familiares de personas detenidas en el contexto de la represión post electoral de 2024.

Aunque significativas y festejadas por las organizaciones, estas liberaciones no implican un gran cambio en el estatus de las detenciones arbitrarias en Venezuela, un asunto ampliamente documentado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Misión de Verificación de los Hechos nombrada por Naciones Unidas. (ANSA).