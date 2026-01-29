Venezuela: gobierno envía señales contradictorias sobre apertura política

Este miércoles, el episodio de ver en pantalla por el canal Venevisión a Machado, desde Washington, despertó reacciones positivas de una aparente apertura de la libertad de prensa, pero fue seguido de inmediata presión desde el poder político.

En un hecho inédito, el canal privado Venevisión, parte del emporio Cisneros y silenciado durante años en temas opositores, transmitió un breve avance informativo con declaraciones de la líder opositora María Corina Machado desde Washington.

Tras reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, Machado afirmó: "No estoy físicamente en Venezuela, pero mi corazón está con ustedes y muy pronto, muy pronto estaré de regreso en nuestro país. Hoy más que nunca sabemos que esta es una lucha espiritual".

Esta aparición, la primera en el canal desde 2018, simbolizó un posible deshielo en la autocensura impuesta bajo el chavismo.

Sin embargo, horas después, el influyente Diosdado Cabello, históricamente conocido como el número dos del chavismo, en su programa "Con el Mazo Dando" por el estatal VTV, lanzó una advertencia velada contra Venevisión: "escúchame Venevisión, escúchame ahí, sin estridencia mediática su figura se diluye, sin titulares simplemente desaparece".

Esta alusión implícita a posibles represalias coincidió con la eliminación abrupta de la nota sobre Machado en la emisión estelar nocturna de Venevisión, que cortó el segmento y pasó directamente a reportar el reconocimiento militar a la presidenta interina Delcy Rodríguez como comandante en jefe de las fuerzas armadas en Venezuela.

Analistas interpretan este vaivén como evidencia de divisiones internas en el régimen post-Maduro, donde intentos de normalización chocan con resistencias de sectores duros. Fuentes opositoras advierten que tales contradicciones podrían obstaculizar el proceso post-Maduro tutelado por Estados Unidos y que, según Rubio, tiene como objetivo final la democracia en el país sudamericano. (ANSA).