Venezuela: Gobierno lanza nuevo esquema de seguridad interna

En un acto oficial en el estado La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas, Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, reimpulsaron los llamados "Cuadrantes de Paz", un esquema de seguridad con el que prometen acabar con las bandas delictivas y erradicar el narcotráfico.

"Hoy arranca una ofensiva especial para, en todos los 24 estados del país, más en la capital Caracas, lanzar esta línea que nos va a fortalecer la seguridad interna", dijo Maduro en el evento transmitido en cadena de radio y TV.

Los líderes chavistas culpan a la oposición y a su líder María Corina Machado de ser jefes de la delincuencia en Venezuela, de promover supuestos actos terroristas y de traficar con drogas para levantar fondos con los cuales buscar derrocar al gobierno.

La nueva ofensa de seguridad ciudadana coincide con acusaciones de Estados Unidos contra Maduro y sus generales en el poder, a quienes señalan de integrar lo que Washington define como "El Cártel de los Soles", una supuesta banda internacional de narcoterroristas.

En el acto oficial, Maduro afirmó que Machado, a quien se refirió como "La Sayona", encabeza unos supuestos "Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO)" y amenazan la vida de las personas.

"Son más sangrientos y terroristas. Son unos vendepatria", dijo al afirmar que la oposición está por detrás de bandas organizadas que han aterrorizado a barriadas populares.

Venezuela, afirmó, "es campeona mundial en la lucha contra el narcotráfico y las mafias vinculadas a Colombia, Ecuador y Perú", y en los últimos 15 años, se ha consolidado como territorio libre de cultivos de hoja de coca y de marihuana.

