Venezuela: gobierno mexicano condena acción estadounidense contra Caracas

En un comunicado oficial, la Ciudad de México enfatizó que estas operaciones constituyen una violación del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, según lo refleja la prensa local.

Haciendo referencia a los principios de su política exterior y a la histórica vocación pacifista del país, México ha hecho un llamado urgente al respeto del derecho internacional y a los principios y propósitos consagrados en la Carta de la ONU, exigiendo el cese inmediato de cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum también recordó que América Latina y el Caribe han sido declarados zona de paz y que cualquier intervención militar representa un grave riesgo para la estabilidad de toda la región.

Y reiteró que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y efectivas para resolver las controversias.

Asimismo, exhortó a las Naciones Unidas a actuar sin demora para promover la distensión. (ANSA).