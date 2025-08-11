Venezuela: Gobierno ratifica en corte reclamo sobre Guyana

La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, presentó copias de los documentos en una declaración pública en Caracas, y mostró imágenes de la entrega de los folios en La Haya, por parte de la Comisión Presidencial para la Defensa de la Guayana Esequiba.

La Corte, una instancia de Naciones Unidas, está abocada a este caso histórico por iniciativa de Guyana.

Dijo que las pruebas son "más que suficientes sobre la verdad de un pretendido despojo en un tratado forjado, ilegítimo, ilegal".

Guyana "tiene la obligación ineludible de cumplir con sus deberes internacionales y sentarse a negociar de buena fe pacífica y diplomáticamente con Venezuela, sin recurrir a la amenaza militar o del uso de la fuerza", dijo Rodríguez.

Este territorio de 159.500 kilómetros cuadrados, equivalente a la mitad de un país como Italia, fue arrebatado a Venezuela en el Laudo Arbitral de París de 1899, y entregado a Gran Bretaña, en un arreglo de las potencias de la época.

Maduro ha rescatado el reclamo desde que en 2015 la petrolera Exxon descubriera yacimientos de crudo en aguas sin delimitar del Atlántico, reclamadas por Venezuela frente al territorio Esequibo.

El acuerdo de Ginebra, suscrito en 1966 entre el Imperio Británico, Venezuela y la futura Guyana, "es el único documento legal que existe para regir y para dirimir esta controversia territorial", dijo Rodríguez.

"Queda muy claro en esta posición oficial que Venezuela no ha reconocido, no reconoce y no reconocerá este procedimiento fraudulento, ni acatará decisión alguna" que emane de la Corte, agregó sobre el juicio iniciado por Guyana en 2018. (ANSA).