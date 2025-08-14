Venezuela: Gobierno rechaza "US$700 millones de Maduro"

“La ‘fiscal’, en vez de explicar su papel en encubrir los crímenes Epstein, inventa un cuento contra el presidente Nicolás Maduro y Venezuela, digno de una mala serie”, difundió el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

Bondi “quiere hacer pasar como bienes personales dos aviones del Estado venezolano, robados con complicidad de Luis Abinader y llevados a Estados Unidos”, explicó sobre los decomisos, en septiembre de 2024 y en febrero pasado, de dos aeronaves de la Presidencia de Venezuela, por orden del Departamento de Justicia y que estaban estacionados en República Dominicana.

“Es el mismo guion imperial de siempre: ayer comunistas, después terroristas, luego armas de destrucción masiva; hoy narcotraficantes. Cambian las mentiras, no el libreto”, agregó el canciller venezolano.

Gil sostiene que Maduro lleva más de 40 años de servicio público “y una vida sencilla”. Acusó al gobierno de Trump de montar “este nuevo show extravagante”, como respuesta a “los golpes certeros dados por el gobierno revolucionario a los grupos terroristas financiados por el Departamento de Estado”.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, suele anunciar constantes acciones de las fuerzas policiales y militares contra delincuentes comunes, narcotraficantes y “terroristas”. El chavismo culpa indistintamente a la oposición y a su líder, María Corina Machado, de liderar esos grupos para “atentar contra la paz de la República”.

El propio Cabello calificó como estúpidas “las acusaciones e inventos” de la fiscal Bondi contra Maduro.

“Nicolás es el mismo Nicolás Maduro de toda la vida. Yo apenas tengo 27 años conociéndolo y es el mismo, no ha cambiado, nunca ha traicionado al Comandante Hugo Chávez y ha aguantado todas las presiones de los gringos”, dijo Cabello en su programa semanal Con El Mazo Dando, por el canal del Estado VTV.

“Aquí nosotros no tenemos rabo de paja, no tenemos y no le debemos nada a nadie”, dijo Cabello, por cuya captura Estados Unidos ofrece US$25 millones, la mitad de la recompensa por Maduro.

“Ellos dicen que a mí también me bloquearon las cuentas, pero yo lo que tengo son cuentas por pagar”, dijo con sorna el ministro y número dos del chavismo. (ANSA).