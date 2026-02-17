Venezuela: Golpistas "chapuceros" en el nuevo libro de Jaime Bayly

Bayly (Lima, 1965) escribió la novela por las dudas que le suscitó aquel golpe de estado: "¨Por qué no mataron a Chávez?, ¨por qué Fidel le salvó la vida?, ¨por qué esa conspiración se replegó?, y lo que es mas increíble ¨por que los conjurados se arrepintieron del golpe una vez instalados en el poder y confiaron que Chávez no sería vengativo", explicó en la presentación del libro en Madrid.

A diferencia de Chávez y Fidel que "eran golpistas profesionales", aquellos eran "amateurs, que dijeron: iremos improvisando. Lo más urgente era derrocar a Chávez pero no sabían qué hacer con él, si fusilarlo o mandarlo a La Habana o someterlo a juicio", añadió.

Hablando con militares venezolanos retirados, Bayly llegó a la conclusión de que, afirmó estableciendo un símil, que "dijeron: vamos a correr la maratón de Caracas, capturaron a su enemigo en el primer kilómetro, pero luego se dieron cuenta de que no estaban preparados para correr el maratón y colapsaron.

No estaban preparados para ejercer el poder con astucia, con frío cálculo político", explicó.

Además, "tras las amenazas de Fidel Castro se acobardan todavía más y se pelean entre ellos".

Castro, que era "astuto, un genio del mal", "fue llamando uno a uno a los generales golpistas, y les dijo que si no mandaban a Chávez a La Habana o lo mataban sus agentes en Caracas los iban a matar a ellos, a sus hijos y a sus madres".

Chávez, cuenta Bayly, era "un discípulo de Castro. En la novela se cuenta que cuando Chávez sale de la cárcel en 1994 lo primero que hace es viajar a La Habana y Fidel le dice: olvídate de dar golpes de Estado, tienes que fundar un partido y presentarte como candidato. Fidel le dice: el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir a la hembra, tú vas a llegar al poder por la vía democrática y una vez en el poder vamos a dinamitar desde dentro la democracia, que es lo que hizo Chávez. El fracasó como golpista, pero cuando era presidente no tardó en convertirse en un dictador golpista".

Chávez, que "no quería ser militar ni dictador, sino animador de televisión", señaló "era un títere del gran titiritero que era Castro. Castro escribía el guión, Chávez lo ejecutaba".

"Los golpistas" (Galaxia Gutenberg), publicada el pasado día 11 en toda América Latina, es "un pulso entre golpistas de un lado (Chávez en 1992) y de otro (golpe contra él en 2002)", señaló Bayly, que hace tres años publicó "Los genios", sobre la amistad primero y el desencuentro después entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa.

A Chávez "un golpista serial, profesional, lo mató al final también un golpe de estado", dijo el escritor refiriéndose al cáncer por el que falleció en 2013.

Bayly contó que Chávez "confesó a su psiquiatra al final de su vida que todo lo que quería hacer era complacer a su madre, quería que lo amara y que estuviera orgullosa de él. He tratado de entender a Chávez y humanizarlo", apuntó.

El escritor espera que "la urgencia moral de liberar al pueblo de Cuba que siente Marco Rubio", secretario de Estado estadounidense, "no se apague" y consideró que Estados Unidos "arrancará concesiones de la dictadura si le quita el petróleo.

La dictadura solo se sentirá obligada a hacer concesiones una vez que reciben la visita de la fuerza Delta y se llevan a algunos porque los que quedan están muertos de dedo. Esto funcionó en Venezuela".

Al igual que "Fidel veía en Chávez un barril de petróleo", también ahora Donald "Trump ve en Venezuela un barril de petróleo".

El presidente estadounidense "parece interesado en liberar al petróleo de Venezuela pero no a los venezolanos", está "encantado" con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló el escritor, que teme que "si Estados Unidos controla el negocio petrolero, Trump no va a ejercer presión sobre Delcy para que convoque elecciones".

A su juicio, no es suficiente con liberar a todos los presos políticos y considera que el opositor Edmundo González debería ser presidente, mientras que María Corina Machado "cometió el error de regalarle la medalla a Trump, que no la merece. Podría haberla subastado mejor".

A Trump lo considera "un hombre de negocios" que "siempre se pregunta qué gano yo y qué ganan mis hijos", apuntó Bayly, que dijo que el presidente estadounidense ha duplicado su fortuna en un año.

En la rueda de prensa, Bayly imaginó su próxima novela, que empezaría "en Qatar, donde Delcy Rodríguez se reúne con agentes de la CIA y ella les dice: yo estoy lista pero Maduro no se quiere ir".

A Trump "le pusieron un video de Maduro bailando y me cuentan que dijo: este cabrón me está imitando, yo bailo mejor, y a lo mejor decidió capturarlo por eso".

En la novela trataría "la traición de los hermanos Rodríguez. Delcy les dijo en qué búnker estaba escondido Maduro" y también intentaría entender "por qué su esposa se entrega", dijo Bayly, que apuntó que "podría ser una buena novela".

(ANSA).