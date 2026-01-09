Venezuela: González Urrutia, "feliz por los liberados y acompaño a quien aún espera"

"No queremos rumores ni especulaciones. Queremos estar con nuestro pueblo, abrazarnos y vivir ese momento cuando llegue.

Hoy, mi abrazo es para cada familia que espera una llamada", añadió, citando a quienes esperan la confirmación de la liberación de sus seres queridos detenidos.

Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, pidió hoy un reconocimiento "explícito" de su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que el régimen chavista atribuyó a Nicolás Maduro, capturado en Caracas el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

En una conversación telefónica con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, González Urrutia enfatizó que "la reconstrucción democrática en Venezuela está condicionada al reconocimiento explícito de los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024", reza un comunicado. En un video publicado el lunes en redes sociales, el líder opositor reiteró que su autoridad "proviene del mandato popular y del claro apoyo de millones de venezolanos". Y que "la normalización del país solo será posible cuando se respete inequívocamente la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano".

Tras las polémicas elecciones y la victoria atribuida por la Comisión Electoral a Nicolás Maduro, González Urrutia —quien, según informes internacionales, ganó las elecciones con el 68% de los votos— se vio obligado a abandonar el país y buscar refugio en España, perseguido por una orden de arresto de las autoridades venezolanas.

Y después de la operación militar estadounidense del viernes pasado en Caracas, que resultó en la captura de Maduro, el gobierno de Washington favoreció un gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno chavista y actual presidenta interina, excluyendo, de hecho al líder opositor. (ANSA).