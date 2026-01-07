Venezuela: González Urrutia, "un año de la desaparición forzada de mi yerno"

También recordó que el juicio contra su yerno, Rafael Tudares, condenado a principios de diciembre a 30 años de prisión por conspiración y otros delitos, "no mostró ningún respeto por las garantías procesales, el acceso a la defensa privada, la atención médica adecuada, las condiciones de detención dignas ni la supervisión judicial efectiva; todo lo contrario".

González Urrutia, de 74 años y que para la oposición es el presidente electo de Venezuela, está exiliado en España desde septiembre de 2023.

El caso de Rafael Tudares, casado con Mariana González de Tudares, hija de Edmundo, "no es un caso aislado", escribe González Urrutia.

"Rafael forma parte de un patrón que afecta a cientos de personas en Venezuela, incluyendo mujeres y niños, sometidos a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y privación sistemática de derechos", denuncia.

Según el líder opositor venezolano, "mientras persistan estas prácticas, será imposible hablar de paz, democracia ni garantías para nadie". "Venezuela necesita verdad, justicia y libertad para todos", concluye el líder exiliado en su mensaje.

(ANSA).