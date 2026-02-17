Venezuela: Grupo Cisneros busca capitales para millonaria inversión

De acuerdo con varias fuentes consultadas, el conglomerado aportará una porción del capital, mientras que el resto provendrá de inversionistas, con expectativas de que el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez inicie privatizaciones en el país sudamericano. Este fondo podría elevarse hasta 2.000 millones de dólares.

Esta iniciativa marcaría el regreso con paso firme de la familia Cisneros a oportunidades en su país de origen, donde Gustavo Cisneros, fallecido en diciembre de 2023 a los 78 años, fue una figura icónica del capitalismo y la televisión.

Como patriarca del grupo, introdujo marcas estadounidenses como Pepsi, Burger King y Pizza Hut, y expandió un imperio mediático que siguen incluyendo el canal Venevisión y el certamen Miss Venezuela. Ayudó a lanzar Univision en Estados Unidos y forjó alianzas con familias como los Rockefeller y Bush.

Sin embargo, la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 precipitó su declive. En 2000, trasladó la sede a Miami por incertidumbre constitucional y cambios políticos. En 2004, tras una reunión mediada por Jimmy Carter, Venevisión moderó su tono crítico contra Chávez, logrando una tregua incómoda que permitió a sus negocios prosperar mientras otros eran expropiados.

Esta adaptación, de hace dos décadas, redujo su dependencia del mercado local, aunque simbolizó el retroceso de la élite empresarial ante el chavismo. Adriana Cisneros, quien asumió el control hace una década, pretende relanzar al grupo como puente para inversionistas globales en lo que se espera sea la recuperación económica de Venezuela. (ANSA).