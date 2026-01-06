Venezuela: Grupo de Puebla rechaza amenazas de Trump a Sheinbaum y Petro

Para el Grupo, conformado por mandatarios, exmandatarios y dirigentes políticos del ala progresista del continente, los dichos de Trump están cargados de una "gravedad adicional", dado que tropas norteamericanas llevaron a cabo una operación en Caracas para detener a Nicolás Maduro.

Tras esa acción, el mandatario norteamericano advirtió a México por permitir que tránsito de droga a su país, mientras que acusó a Petro de producir narcóticos e insinuó que podría ocurrirle algo similar a Maduro.

"Llamamos a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a pronunciarse con claridad frente a estos hechos y a actuar en defensa del derecho internacional, del multilateralismo y de la estabilidad regional", señaló el Grupo que recordó que Latinoamérica y el Caribe son "una zona de paz" fundada en su autonomía y soberanía. (ANSA).