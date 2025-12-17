Venezuela.- Guterres aborda con Maduro "las tensiones actuales en la región" y pide moderación en aras de la estabilidad

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - El secretario general de la ONU, António Guterres, ha abordado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "las tensiones actuales en la región" y ha pedido moderación en aras de la estabilidad en la zona, después de que Estados Unidos haya declarado "organización terrorista" al Gobierno venezolano y el bloqueo de toda su flota petrolera.

En una llamada telefónica con Maduro, Guterres ha reafirmado "la postura de la ONU sobre la necesidad de que los Estados miembros respeten el Derecho Internacional, en particular la Carta de Naciones Unidas, actúen con moderación y reduzcan la tensión para preservar la estabilidad regional", según reza un comunicado de la oficina del secretario general.

Por su parte, Caracas ha indicado que su jefe de Estado ha llamado a Guterres "para alertar sobre la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional", en particular sobre las "recientes manifestaciones públicas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que "afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían".

Maduro, que ha denunciado "estas expresiones de abierto carácter colonial, que son secundadas por otros altos cargos estadounidenses, ha subrayado que "tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al Derecho Internacional y a la paz", tal y como ha informado el Ministerio de Exteriores venezolano.

Durante su conversación, ha expuesto "el asedio político, diplomático y económico contra Venezuela, así como la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares, que ha incluido hechos de piratería moderna, como el asalto a un buque que transportaba petróleo venezolano legítimamente comercializado".

Con todo, el jefe de Estado de Venezuela ha sostenido que estas acciones tomadas en las últimas semanas por la Administración Trump forman parte de una "diplomacia de barbarie", que es "ajena a la convivencia internacional", y ha reiterado la "voluntad de Venezuela de defender una diplomacia digna, el diálogo y la paz".