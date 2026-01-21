Venezuela ha exportado 7,8 millones de barriles de petróleo como parte del acuerdo con EEUU: documentos

Por Marianna Parraga

21 ene (Reuters) - El volumen de petróleo venezolano exportado como parte de un acuerdo ⁠de suministro de US$2.000 millones con Estados Unidos se situó el miércoles en unos 7,8 millones de barriles, según datos de monitoreo de buques ⁠y documentos ‌de ​Pdvsa, aunque el lento avance de los envíos ha impedido a la ​empresa estatal revertir por completo los recortes de producción.

Caracas y Washington llegaron ‌a un acuerdo este mes para vender ‌hasta 50 millones de barriles ​de petróleo venezolano almacenado en tanques y buques. Vitol y Trafigura obtuvieron las primeras licencias estadounidenses para cargar y exportar.

Sin embargo, hasta el momento, el suministro no ha contribuido significativamente a que Pdvsa se deshaga rápidamente de los inventarios acumulados y revierta una serie de recortes de producción que comenzó a implementar a principios de enero.

Fuentes involucradas en ⁠las transacciones señalaron que las dificultades para transferir y almacenar el petróleo y la renuencia de ​los clientes finales a pagar los precios solicitados por los comerciantes han retrasado las ventas. Desde que los dos primeros petroleros partieron de aguas venezolanas el 12 de enero con destino a terminales de almacenamiento en Bahamas y Santa Lucía, otros cinco buques los han seguido, transportando crudo venezolano a esos puertos y ⁠a la terminal de Bullen Bay, en Curazao, según los datos de envío.

Pdvsa, ​Vitol y Trafigura no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Funcionarios estadounidenses informaron la semana pasada que unos US$500 millones provenientes de las primeras ventas de petróleo ‍se habían depositado en un fondo, lo cual fue confirmado esta semana por el Gobierno venezolano, que anunció la llegada de los primeros 300 millones. No se han detallado los volúmenes exportados.

Además de los cargamentos fletados por las casas comercializadoras, la única otra ​compañía que actualmente exporta crudo venezolano es Chevron, el principal socio de Pdvsa en una empresa mixta, que ha acelerado los envíos este mes desde los 100.000 barriles por día (BPD) que exportó ‍en diciembre, según los datos. (Reporte de Marianna Parraga, editado por Javier Leira)