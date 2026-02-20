Venezuela: "Hay que saber pedir y recibir el perdón", Delcy Rodríguez

"Cada uno de los que hemos tenido actuación política estos últimos 25 años nos estamos desprendiendo un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela", señaló Rodríguez tras la votación del proyecto que envió a la Asamblea.

La presidenta interina dijo esperar que la nueva ley, aprobada a menos de dos meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, "sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política".

"Hay que saber pedir perdón y hay que saber recibir perdón.

Ese es el proceso que se abre con esta Ley de Amnistía", subrayó Rodríguez, y destacó que el objetivo de la norma es que los venezolanos aprendan a "vivir juntos en forma democrática y pacífica". (ANSA)