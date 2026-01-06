Venezuela: Hegseth se burla de los sistemas de defensa rusos
"No funcionario tan bien en Caracas, ¿no?"
"Parece que esas defensas aéreas rusas no funcionaron tan bien, ¿verdad? Hace tres noches, todos presenciaron cómo casi 200 de nuestros mejores estadounidenses acudieron al centro de Caracas, Venezuela, y arrestaron a un individuo acusado y buscado por la justicia estadounidense por apoyar a las fuerzas del orden, y ni un solo estadounidense murió", declaró Hegseth.
En respuesta a las declaraciones de Hegseth, el viceministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Sergiy Kyslytsya, recordó que Venezuela contaba con sistemas de defensa aérea S-300VM, que Rusia suministró al país latinoamericano en 2013.
En octubre de 2025, Rusia transfirió al país una cantidad no especificada de sistemas y cañones de misiles de defensa aérea Pantsir, así como sistemas de misiles antiaéreos Buk-M2. (ANSA).