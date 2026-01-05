Venezuela: hermano de presidenta interina al frente de la Asamblea

Por primera vez en la historia reciente venezolana dos familiares directos quedan al frente de los dos principales poderes públicos. Delcy Rodríguez fue designada como presidenta interina por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el sábado tras la captura y extracción del depuesto gobernante Nicolás Maduro en una acción de Estados Unidos.

Jorge Rodríguez, quien ha estado al frente del parlamento unicameral venezolano desde 2021, ha sido relecto como presidente del legislativo por un año, según dicta la constitución. La propuesta la presentó el hijo de Maduro, el diputado Nicolás Maduro Guerra.

Médico psiquiatra de formación y dedicado a la política en los últimos tres años, Jorge Rodríguez ascendió a la palestra pública hace dos décadas como operador electoral del entonces presidente Hugo Chávez.

Entretanto, fue figura cercana de Maduro, siendo su representante directo en diversos procesos de negociación tanto con la oposición venezolana -con mediación de Noruega- como con Estados Unidos.

Observadores estiman Jorge Rodríguez ha jugado un papel clave en la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de confiar en Delcy Rodríguez para un periodo transitorio en Venezuela que pueda conducir a una transición democrática.

(ANSA).