Venezuela: hijo de Maduro habría visto a disidentes de FARC en Medellín

Según una acusación formal divulgada por la señal televisiva colombiana NTN24, la reunión tuvo lugar en 2020 en Medellín, y tenía como objetivo establecer rutas para el transporte de cocaína y armas a través de territorio colombiano, con destino final a Estados Unidos.

El documento atribuye a Maduro Guerra un papel central en el llamado Cártel de los Soles, designado por Washington como organización criminal transnacional.

La acusación también alega frecuentes viajes a la isla de Margarita, realizados a bordo de aviones propiedad de la petrolera estatal PDVSA, que presuntamente se utilizaban para cargar grandes cantidades de drogas. Por estos hechos, según la justicia estadounidense, el hijo del presidente venezolano se arriesga a una pena de hasta cadena perpetua. (ANSA).