Venezuela: HRW insta a Delcy Rodríguez a desmantelar aparato represivo

La organización de derechos humanos reconoció que la liberación de alrededor de 400 presos políticos representa "un alivio importante", pero advirtió que el mecanismo utilizado para detenerlos "sigue en pie".

"Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales.

Cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano", afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW en un llamado dirigido a la presidenta interina Delcy Rodríguez.

HRW reclamó reformas estructurales urgentes, entre ellas revisar la composición del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos miembros han impedido el registro de candidatos opositores; restablecer la independencia del poder judicial, perdido desde 2004; y derogar leyes abusivas como la Ley contra el Odio de 2017, la Ley de ONG de 2024 y la Ley contra el Bloqueo de 2024, que han servido para castigar penalmente a la disidencia venezolana.

La ONG criticó duramente al fiscal general Tarek William Saab, cuyo historial lo hace "incompatible" con cualquier esfuerzo genuino de reforma y respeto al Estado de derecho.

También exigió la liberación incondicional de los presos políticos restantes —más de 600 según organizaciones locales como Foro Penal—, el acceso sin restricciones a observadores internacionales como la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la reapertura plena de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, cerrada en 2024.

HRW insistió en que solo con estas medidas se podrán crear condiciones para un proceso de redemocratización en Venezuela, que pasa por unas elecciones libres según la entidad cuya sede central está en Nueva York. (ANSA).