Venezuela.- IATA pide a los gobiernos que respeten las decisiones de las aerolíneas sobre las operaciones en Venezuela

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) ha instado a los gobiernos a respetar la responsabilidad de las aerolíneas en la toma de decisiones, ya que la seguridad "es y seguirá siendo" la principal prioridad para la aviación, ante la situación del espacio aéreo venezolano.

Así, ha indicado que muchas de las aerolíneas han confirmado su interés por volver a volar a Venezuela tan pronto como existan las condiciones necesarias para hacerlo de manera "segura y eficiente", pero ha recordado que estas deben mantener la libertad de evaluar de manera individual los riesgos, incluidas las clausuras de espacio aéreo, protegiendo la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Además, la asociación considera que esto "es aún más importante" en escenarios donde se han emitido alertas o se han planteado inquietudes específicas. En estos casos, las aerolíneas actuarán conforme a los marcos regulatorios vigentes cuando sea necesario suspender o cancelar operaciones.

Con todo, pide que se respete el principio de que, aunque los cielos deben permanecer abiertos, la seguridad y el cumplimiento legal deben prevalecer siempre.