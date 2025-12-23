Venezuela.- Iberia vuelve a prolongar la cancelación de vuelos a Venezuela hasta el 31 de enero de 2026

MADRID, 23 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Iberia ampliará de nuevo la cancelación de todos sus vuelos a Venezuela un mes más, hasta el 31 de enero de 2026, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), según ha anunciado este martes. La aerolínea española ha vuelto a reiterar que su intención es retomar los vuelos al país latinoamericano en cuanto se recuperen "las plenas garantías de seguridad". En este contexto, Iberia ha asegurado que ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o bien solicitar el reembolso del importe del billete. El pasado 22 de noviembre la compañía anunció la paralización de estas operaciones después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera una alerta a las aerolíneas para "extremar la precaución al operar" en esa área "a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores". La misma decisión tomaron algunas compañías tanto nacionales o internacionales, lo que provocó que el Gobierno de Venezuela revocara las concesiones a Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, Latam Airlines y GOL "por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos".