Venezuela impulsa reforma a ley petrolera que abre explotación a empresas privadas

El Parlamento de Venezuela inicia el jueves el debate de una reforma a su ley petrolera, que desmonta el férreo control estatal vigente y abre completamente la operación a empresas privadas, según el proyecto al que accedió la AFP

El Estado se reservó hasta ahora la exploración y explotación primaria de crudo. Operaba igualmente en empresas mixtas en las que era socio mayoritario. El proyecto incluye ahora a "empresas privadas domiciliadas en la República" a través de contratos con la petrolera estatal en los que podrán tener más de 50% de participación

El proyecto es impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que dio un vuelco a la relación con Estados Unidos tras la incursión que llevó a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero