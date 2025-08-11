Venezuela: Imputan a activista que defiende presos políticos

El fiscal general, Tarek William Saab, un militante chavista, anunció que Grajales ha sido presentada e imputada en tribunales "por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la República".

Las acusaciones en su contra incluyen "delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación", dijo Saab.

Grajales fue presa de manera arbitraria el viernes a la salida de una protesta pacífica frente a la sede de la ONU en una céntrica avenida de Caracas, donde madres de presos políticos denunciaban ataques violentos ejecutados dos días antes por bandas civiles armadas del chavismo contra otra concentración.

En las últimas horas, varias voces nacionales e internacionales, incluyendo al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Trk, habían demandado su liberación.

En esa manifestación pacífica del viernes las mujeres habían reiterado sus denuncias de que bandas armadas del chavismo, los llamados "Colectivos" habían atacado el martes una vigilia a favor de presos políticos frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

Grajales había denunciado que el grupo de mujeres, en su mayoría madres, esposas y hermanas de los presos políticos, fueron agredidas, golpeadas y asaltadas impunemente frente al Tribunal y ni la fiscalía ni la policía aceptaron escuchar sus denuncias. (ANSA).