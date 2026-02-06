Venezuela inaugura torneo paralelo a la Serie del Caribe, tras perder la sede

Con un espectáculo de drones y un número musical se inició este jueves en Venezuela la Serie de Las Américas, una competencia de béisbol organizada en paralelo a la tradicional Serie del Caribe, que iba a ser albergada en este país antes del cambio de sede a México

República Dominicana, Puerto Rico y México, que pasó a organizar el torneo, declinaron en diciembre viajar a Venezuela en medio de un despliegue militar de Estados Unidos en la región

Washington había movilizado al Caribe una enorme flota de buques de guerra y emitió una alerta aérea que suspendió vuelos hacia Venezuela

La restricción de vuelos conllevaba un problema logístico para el traslado de los equipos

Venezuela se ausentó de la Serie del Caribe, que se está disputando en Guadalajara, y decidió en su lugar organizar la segunda edición de la Serie de Las Américas, en la que participan Argentina, Colombia, Curazao, Nicaragua, Cuba y Venezuela, ausentes de la Serie del Caribe, además de Panamá que disputa ambas competencias con diferentes equipos

"Mi invitación es a que asistan (...) A los amantes y a los fanáticos del béisbol, bienvenidos a esta Serie de Las Américas", dijo en un video de Telegram minutos antes del juego Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos

Ante un estadio casi totalmente vacío se dictó el 'play ball' del segundo juego del torneo, en el que se enfrentaron el combinado panameño y campeón defensor, Águilas Metropolitanas, y el monarca del país anfitrión, Navegantes de Magallanes

Más temprano, Argentina venció a Curazao 8x7 en un juego que se alargó a extrainnings

La primera edición de la Serie de Las Américas fue organizada por Nicaragua en 2025. Panamá debía albergar el certamen en 2026, antes del traslado de la sede a Venezuela

Los partidos se disputan en el Estadio Monumental de Caracas, el recinto más moderno del país, con capacidad para 40.000 personas, y en el Estadio Forum, en La Guaira, ciudad litoral vecina a la capital

Pocos miles asistieron al debut de Venezuela pese a la presencia de trabajadores públicos y miembros de la Academia Militar, que suelen engrosar el aforo en este tipo de eventos por invitación gubernamental