Venezuela: Industriales demandan acceso a divisas para aumentar producción

El presidente de la organización, Tito López, alertó que, pese al inicio de subastas con liquidaciones entre 180 y 500 millones de dólares desde enero por parte de la banca privada, sectores transversales como el químico, plástico, autopartes y textil operan por debajo del 30 % de su capacidad instalada, lo que frena la recuperación manufacturera.

"Para que las ruedas sigan girando, el número de subastas debe ser progresivo, mensual y transversal a todos los sectores, no solo alimentos y medicinas", enfatizó López.

El ingreso de divisas a la economía venezolana por las ventas petroleras, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero está bajo control de la administración de Donald Trump. El petróleo es la principal fuente de divisas en Venezuela, los otros sectores no petroleros ni mineros están exentos de la supervisión estadounidense.

Washington, desde cuentas federales, a donde van a parar los ingresos por ventas del crudo venezolano, trasfiere a un conjunto de bancos venezolanos, los cuales luego realizan diversos mecanismos de subastas de dólares, principalmente.

López básicamente enfatizó la necesidad de que estos flujos sean mayores y continuos.

Los industriales insistieron en que solo un acceso estable y equitativo de divisas vía banca privada permitirá importar los bienes dedicados a sostener la actividad productiva.

El sector manufacturero requiere al menos 14.000 millones de dólares para inversión en tecnología, reposición de inventarios y modernización, mientras el crédito bancario, en un país en crisis sistémica, apenas representa menos del 3 % del PIB (unos 3.000 millones de dólares).

Sin este flujo regular, advirtieron, la capacidad instalada no crecerá, los salarios no mejorarán de forma sostenida y la industria venezolana seguirá por debajo de su potencial. (ANSA).