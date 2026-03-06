Venezuela: inflación de 475,28% en 2025, según el Banco Central

Según los datos revelados por el ente emisor, la inflación anual de 2025 cerró en 475,28%, un nivel que evidencia la persistente aceleración de precios en el país, impulsada por factores como la devaluación del bolívar y la escasez de divisas, según la apreciación del portal Banca y Negocios.

La inflación acumulada para 2026, hasta febrero, se sitúa en 51,94%, con variaciones mensuales del 32,6% en enero y 14,6% en febrero.

Economistas locales, como Luis Oliveros, señalaron que estas cifras no sorprenden, dada la trayectoria económica reciente.

El silencio del BCV había generado críticas y obligado a observatorios independientes a estimar indicadores, con proyecciones dispares sobre el alza de precios en 2025, un año que volvió a ser inflacionario en Venezuela.

Esta publicación coincide con un reporte de crecimiento del PIB del 8,66% en 2025, atribuido al sector petrolero, aunque persisten desafíos como la erosión del poder adquisitivo entre los venezolanos.

Analistas advierten que, sin reformas estructurales, la inflación podría agravarse en 2026 con una eventual expansión del gasto público (ANSA)