Venezuela inicia proceso para restablecer vínculos diplomáticos con EEUU

CARACAS, 9 ene (Reuters) - El Gobierno de Venezuela anunció el viernes el inicio de una fase diplomática exploratoria con Estados Unidos, con miras a restablecer la presencia diplomática de ambos países.

"En ese contexto, arriba al país una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática. De igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a los Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes", dijo.

El país sudamericano también anunció que abordará las consecuencias derivadas de la "agresión" de Estados Unidos, la captura del depuesto Nicolás Maduro y su esposa, y una agenda de trabajo de interés mutuo. (Reporte de Reuters.)