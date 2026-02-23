Venezuela: inician obras de reconversión en el penal El Helicoide

El centro, administrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) e identificado por la ONU, organizaciones no gubernamentales y la oposición como un lugar de tortura, se transformará en un espacio comunitario para actividades deportivas, culturales y comerciales para las familias de los policías y las comunidades vecinas.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Comunicaciones.

El proyecto se aprobó tras consultar con los residentes locales y las autoridades policiales, por orden de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

El 30 de enero, Rodríguez solicitó la conversión del centro como parte de una propuesta de ley de amnistía, aprobada por el Parlamento el jueves.

La iniciativa se anunció semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hablara del cierre de una "cámara de tortura" en la capital venezolana (ANSA)