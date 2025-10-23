Venezuela insiste en que cobrará a Trinidad y Tobago por gas que explote en sus aguas

Venezuela insistió el miércoles en que Trinidad y Tobago tendrá que pagar por el gas que produzca en un campo ubicado en aguas venezolanas, luego de que Estados Unidos autorizó al país insular a retomar su operación.

El permiso estadounidense se anunció hace dos semanas en medio del despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico que Trinidad apoya.

El campo Dragón tiene 120.000 millones de metros cúbicos de gas y se encuentra ubicado en el noreste de Venezuela, muy cerca de la frontera marítima con Trinidad y Tobago.

"El gas de Venezuela lo tienen que pagar", dijo la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en un foro empresarial. "Cualquier molécula que se exporte, no solo a Trinidad y Tobago, tiene que pagarse".

"Es la cooperación internacional, las relaciones comerciales naturales", añadió.

No están claras las condiciones de pago en el acuerdo que ambos países firmaron en 2023 con Shell para la producción y exportación de este campo.

Estados Unidos autorizó su operación en medio del embargo petrolero impuesto por Washington a Venezuela hace seis años.

Pero ese permiso fue revocado en abril como parte de una ola de suspensión de licencias ordenada por el presidente Donald Trump para impedir a compañías petroleras operar en Venezuela, aunque posteriormente autorizó una operación limitada de Chevron.

La nueva autorización llega días después de una reunión entre la primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Persad-Bissessar ha apoyado el despliegue militar estadounidense en el Caribe, lo que le ha valido críticas desde Caracas.

"Le vendieron la falsa idea de que ellos le van a quitar el gas a Venezuela para regalárselo a Trinidad ¿Ustedes creen que eso es posible?", señaló Rodríguez sin presentar pruebas para sustentar esta afirmación.

Trinidad y Tobago es el segundo mayor productor de gas del Caribe, pero atraviesa una recesión económica que tiene al 20% de la población por debajo del umbral de pobreza y ve en el proyecto una oportunidad de desarrollo.

