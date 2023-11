LA HAYA, 7 nov (Reuters) - Venezuela se opuso el martes a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de reanudar una investigación sobre presuntos abusos contra los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios venezolanos.

El abogado de Venezuela, Ben Emmerson, argumentó que la fiscalía no había indicado con suficiente claridad qué casos está investigando, por lo que no puede estar segura de que no se solapen con los procesos nacionales.

En un fallo de junio, la CPI dijo que las pesquisas de Venezuela no bastaban para aplicar el principio de complementariedad, según el cual el tribunal sólo puede intervenir si un país no está investigando ya los mismos presuntos delitos.

El gobierno venezolano ha acusado a opositores políticos de manipular algunos incidentes de abusos contra los derechos humanos bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro. Caracas dice que ya está investigando las denuncias de abusos y que no se han producido crímenes de lesa humanidad a gran escala.

En 2020, el fiscal de la CPI dijo que había una base razonable para creer que funcionarios gubernamentales y militares cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2017.

Los manifestantes protagonizaron en 2017 meses de manifestaciones contra el gobierno, un periodo marcado por acusaciones de tortura, detenciones arbitrarias y abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Las protestas dejaron 125 muertos.

(Reporte de Stephanie van den Berg; editado en español por Carlos Serrano)