Venezuela: Insuficiente respuesta UE al ataque de EEUU, según España

El canciller español, José Manuel Albares, declaró hoy que le habría gustado "un comunicado más duro" por parte de la Unión Europea (UE) sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

La UE llamó en un comunicado a una transición pacífica en Venezuela "respetuosa con su soberanía" y dijo que "en todas las circunstancias deben respetarse los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

España "ha liderado" el pronunciamiento de la UE, dijo Albares, que reconoció que le habría gustado un "comunicado más duro".

Albares calificó en entrevista a Cadena Ser de "peligrosísimo precedente para el futuro" la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que consideró "claramente contraria al derecho internacional", y llamó a un "rearme moral" en defensa de un orden internacional.

A su juicio, la solución a los problemas de Venezuela "no puede venir impuesta desde el exterior y mucho menos impuesta por la fuerza".

Albares eludió pronunciarse sobre si el opositor Edmundo González, exiliado en España, debe asumir el poder en Venezuela junto a María Corina Machado.

España sí mantendrá interlocución con la nueva presidenta de facto venezolana, Delcy Rodríguez, dijo. (ANSA).