Venezuela intercepta tres aeronaves usadas para narcotráfico que “venían del norte” y el “Caribe” (Maduro)

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro informó este miércoles que la Fuerza Armada interceptó en los últimos tres días a tres aeronaves que eran utilizadas para el narcotráfico y que...

Venezuela intercepta tres aeronaves usadas para narcotráfico que “venían del norte” y el “Caribe” (Maduro)
Venezuela intercepta tres aeronaves usadas para narcotráfico que "venían del norte" y el "Caribe" (Maduro)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este miércoles que la Fuerza Armada interceptó en los últimos tres días a tres aeronaves que eran utilizadas para el narcotráfico y que "venían del norte" y del "Caribe".

La Fuerza Armada de Venezuela realiza operativos contra el narcotráfico que coinciden con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir el tráfico de drogas.

"Antes de ayer (...) se metió un avión del narcotráfico por el Caribe. Nuestra aviación en un segundo lo detectó", dijo Maduro en un acto oficial. "Hoy entraron dos naves del narcotráfico que venían del norte. Y en el uso de nuestra ley, nosotros tenemos una ley de intercepción (...) ¡pin, pum, pam!".

