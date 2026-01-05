Venezuela: Irán exige la liberación de Maduro, "acto ilegal"

Asimismo, instó a las Naciones Unidas a "salvaguardar a la ONU, ya que no adoptar una postura explícita sobre el tema perjudicaría a la comunidad internacional".

Refiriéndose a las acusaciones de Estados Unidos contra Maduro, Baghaei, citado por Ila agencia IRNA, dijo que esas posturas "solo sirven para justificar su acto ilegal, ya que las leyes internas de los países no pueden ser una base para violar la inmunidad de otros países".

"Las relaciones de Irán con Venezuela se mantendrán inalteradas, ya que nuestras relaciones con otros países, como Venezuela, se basan en el respeto mutuo y los intereses mutuos", declaró el portavoz.

"Irán está en contacto con las autoridades venezolanas", añadió. "Estamos monitoreando la situación tras la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y brindaremos el apoyo necesario", sostuvo Baghaei.

Refiriéndose a las propiedades e inversiones de Irán en Venezuela, el funcionario iraní citado por la agencia IRNA, declaró: "El sistema venezolano no ha cambiado, e incluso con el cambio de sistema, los lazos económicos no se verán afectados".

(ANSA).