Venezuela: italiana ENI y española Repsol preparan su regreso

El portal Bitácora Económica reportó en Caracas que ambas compañías expresaron su disposición a "invertir con fuerza" en el sector petrolero venezolano tras una reunión clave en la Casa Blanca el 9 de enero con Trump y otros ejecutivos de grandes firmas energéticas.

El objetivo de Estados Unidos es triplicar la producción actual, en un plazo de dos a tres años, contribuyendo a la recuperación de la industria petrolera venezolana. La presidenta interina Delcy Rodríguez, quien durante el gobierno de Nicolás Maduro ejerció en simultáneo como vicepresidenta y como ministra de Hidrocarburos, dijo que el país tiene una producción actual de 1,2 millones de barriles diarios. Esto lo señaló este jueves ante la Asamblea Nacional.

Repsol y ENI mantienen una presencia histórica y estratégica en Venezuela desde hace décadas. Operan conjuntamente el Proyecto Cardón IV en el Campo Perla (Golfo de Venezuela), uno de los mayores yacimientos de gas natural del mundo, con una producción de aproximadamente 580 millones de pies cúbicos diarios de gas y 16.000 barriles de condensados.

Repsol también participa en Petroquiriquire (40%) y Petrocarabobo, mientras que ENI está presente en Petrosucre, Petrolera Giria y Petrolera Junín. Ambas firmas suministran gas clave para la estabilidad eléctrica venezolana, representando alrededor del 33% del consumo nacional en algunos periodos.

Este retorno de las firmas occidentales a Venezuela se enmarca en un nuevo esquema en el que Washington tutelará el negocio petrolero venezolano, proporcionando garantías de estabilidad operativa y jurídica tras las recientes acciones militares y cambios de control en el país, tras la captura de Maduro el 3 de enero y la disposición de Trump de trabajar de forma mancomunada con Rodríguez.

El consejero delegado de Repsol Josu Jon Imaz ha dirigido palabras de elogio al presidente Trump de forma pública: "Gracias por abrir la puerta a una Venezuela mejor" y destacó el compromiso de la compañía con la "estabilidad" y "reconstrucción" del país sudamericano, promovidas por la Casa Blanca. (ANSA).