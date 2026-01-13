Venezuela: italianos liberados llegaron a Roma

Los dos italianos aterrizaron en el Aeropuerto Militar de Ciampino, en Roma, donde fueron recibidos por sus familias, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni y el canciller Antonio Tajani.

La llegada estuvo marcada por escenas de fuerte emoción. Los hijos de Burl•, Gianna y Corrado, corrieron a abrazarlo, mientras que la madre de Trentini, Armanda, recibió al voluntario con un largo y emotivo abrazo.

"Las sonrisas de los hijos de Burl• y el abrazo de la madre de Trentini son escenas conmovedoras, ya que involucran aspectos humanos y políticos. Ver a dos personas que finalmente pueden estar cerca de sus familias es algo que nos llena el corazón", dijo Tajani.

El ministro también destacó que tanto él como la premier Meloni estaban felices de volver a verlos "incluso en buen estado, a pesar de la detención".

Poco después, Meloni publicó un mensaje de bienvenida en redes sociales. "­Bienvenidos de nuevo!", escribió, compartiendo un video de la llegada de Trentini y Burl•. Las imágenes muestran a los dos italianos abrazando a sus familias y luego saludando a Meloni y Tajani en el vestíbulo del aeropuerto.

Tajani también celebró el regreso de los italianos en redes sociales. "Alberto Trentini y Mario Burl• finalmente han llegado a Italia. ­Bienvenidos de nuevo!", escribió, compartiendo una foto de su llegada.

En un comunicado leído por la abogada Alessandra Ballerini, quien ha seguido el caso en los últimos meses, Trentini y su familia expresaron sentimientos encontrados.

"Estamos muy contentos, pero nuestra felicidad tiene un precio muy alto. El sufrimiento y estos interminables 423 días no se pueden borrar. De ahora en adelante, necesitamos vivir días tranquilos y constructivos para intentar borrar los malos recuerdos y superar el sufrimiento de estos 14 meses", afirma.

Durante el encuentro en el aeropuerto, Meloni se dirigió a Trentini, recordándole la angustia que había vivido su familia: "Abrazaste a tu madre; estaba muy preocupada, ¨sabes?", dijo la premier al saludarlo. Luego se dirigió a Burl• y a sus hijos: "No quiero molestarlos, tienen tiempo para recuperarse".

El avión del gobierno italiano que trajo a Trentini y Burl• desde Caracas aterrizó en Ciampino alrededor de las 8:30 a. m.

(hora local). También a bordo se encontraba el director de AISE, Giovanni Caravelli, cuya presencia confirma el papel de los servicios de inteligencia en las largas negociaciones que culminaron en la liberación y el regreso de los dos italianos al país.

Originario de Venecia, Trentini llegó a Caracas en octubre de 2024 para una misión con la ONG Humanidad e Inclusión, dedicada a brindar asistencia humanitaria a personas con discapacidad. Fue detenido al mes siguiente mientras viajaba de la capital venezolana a Guasdualito.

El voluntario fue encarcelado en el complejo penitenciario de máxima seguridad El Rodeo en Caracas sin que se le presentaran cargos formales.

Burl•, contador y empresario de Turín, fue arrestado en noviembre de 2024 sin motivo aparente tras viajar al país para explorar nuevas oportunidades de negocio. Ambos fueron liberados el 12 de enero, tras la "cooperación constructiva" demostrada por la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y por "todas las instituciones y personas en Italia que trabajaron diligente y discretamente para lograr este importante resultado", según Meloni. (ANSA).