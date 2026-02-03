Venezuela: Jefa misión EEUU, transición es el objetivo

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 03 FEB - La nueva jefa de la misión diplomática de los Estados Unidos en Caracas, la embajadora Laura Dogu tras sostener su primer encuentro oficial con la presidenta interina, Delcy Rodrñíguez, ratificó en redes sociales que el objetivo último de Washington en Venezuela es alcanzar una transición democrática.

Dogu sostuvo lo que calificó como cordial encuentro con la presidenta interina y con el hermano de ésta, Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea Nacional. La reunión se desarrolló este lunes en el Palacio de Miraflores.

La diplomática se convirtió en la primera funcionaria extranjera en ser recibida de forma oficial por Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado de 3 de enero, en una acción militar estadounidense que fue seguida de la decisión de Donald Trump de trabajar conjuntamente con la presidenta interina de Venezuela.

Dogu indicó en redes sociales que, durante esta reunión, ella reafirmó la postura determinante de la administración de Donald Trump en relación con Venezuela, el proceso iniciado el 3 de enero debe tener como objetivo final una transición a la democracia en el país sudamericano.

A través de los canales oficiales de la recién reabierta embajada estadounidense en Caracas, Dogu detalló que la estrategia estadounidense para el país se basa en tres fases fundamentales definidas por el secretario de Estado, Marco Rubio: 1) Estabilización y restauración de la seguridad; 2) Recuperación económica; y 3) Transición democrática, "para lograr una Venezuela estable y próspera".

La diplomática subrayó que su presencia en la capital venezolana busca asegurar un progreso "sostenible" y con "beneficios tangibles", trabajando con diversos sectores para consolidar el proceso político y económico desencadenado tras los hechos del 3 de enero, en lo que analistas ya han comenzado a llamar la era post-Maduro. (ANSA).