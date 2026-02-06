Venezuela: jorge Rodríguez promete la liberación de los presos políticos

Tras reunirse con los familiares de los presos, Rodríguez les aseguró que las liberaciones se producirán próximamente. "A más tardar entre el próximo martes y el viernes", declaró, según los presentes, quienes grabaron la reunión y compartieron imágenes en redes sociales a través del sitio web independiente Monitoreamos.

Durante semanas, las familias de los detenidos han realizado protestas y plantones permanentes para exigir la liberación de sus familiares, como parte del proceso anunciado por las autoridades venezolanas.

El compromiso de Rodríguez se enmarca en el debate político y parlamentario en torno al proyecto de ley de amnistía, actualmente en trámite en el Parlamento, que prevé el sobreseimiento de los procesos penales y la liberación de las personas detenidas por delitos relacionados con el conflicto político venezolano de los últimos años (ANSA).