Venezuela: jurista, gravísima violación de EEUU del derecho internacional

"Dicho esto", añade Della Morte, "es necesario hacer tres consideraciones". En primer lugar, la intervención militar estadounidense "se inscribe en un marco más amplio que, en los últimos años, ha buscado redefinir la arquitectura normativa de la prohibición del uso de la fuerza, establecida tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Este marco también se refleja en la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania, así como en los ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos en Irán, por no mencionar las tensiones entre China y Taiwán".

En segundo lugar, continúa, "para contrarrestar este intento de volver al 'cannon shot rule' según la cual, en esencia, la soberanía de un Estado coincidía con su capacidad de ejercer fuerza militar (simbolizada entonces por el alcance de una bala de cañón), -explica el jurista- será necesario evaluar la reacción que provocará esta última enésima violación". Para Della Morte, "si bien en el contexto ucraniano los Estados se han expresado con reiteradas condenas y sanciones, en otros casos han testimoniado una mayor aquiescencia (de la que hoy se debería comprender -el auspicio se muestra más oportuno que nunca- más claramente el riesgo)".

Finalmente, conforme el experto en derecho internacional, "no debemos confundir el conjunto de normas de derecho internacional, que afectan a innumerables aspectos de la vida cotidiana, con las relativas al uso de la fuerza, que sin duda representan el punctum dolens, pero que no impiden el funcionamiento de muchas otras normas".

En definitiva - es la convicción de Della Morte- "ahora será necesario evaluar la reacción de los Estados y las organizaciones internacionales, empezando por la ONU y la UE, para determinar si se está desarrollando un nuevo marco regulatorio sobre el uso de la fuerza. Sin embargo -concluye- al realizar esta delicada evaluación, siempre será necesario tener presente la distinción entre la validez y la eficacia de una norma. Si una norma no se respeta, esto no significa necesariamente que sea inválida". (ANSA).