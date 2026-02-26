Venezuela: jurista pide confiscar los bienes de Maduro en la UE

La solicitud, presentada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, insta a la plena aplicación de la Directiva de la UE sobre Recuperación y Decomiso de Activos, dirigida a personas físicas y jurídicas presuntamente vinculadas a graves violaciones de los derechos de la UE.

Para Hernández, "Europa no puede ser un refugio para los bienes construidos sobre el sufrimiento de un pueblo", argumentando que la UE cuenta con las herramientas legislativas necesarias para intervenir.

También enfatizó la necesidad de aplicar los principios de justicia restaurativa a los venezolanos y ciudadanos europeos afectados por violaciones de derechos humanos civiles y políticos.

Por su parte, un representante de la Comisión Europea, citado por el diario, anticipó que muchas de las cuestiones planteadas son competencia de los Estados miembros y que, actualmente, no existe base legal en el derecho de la UE para establecer un fondo fiduciario como el propuesto (ANSA).