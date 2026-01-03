Venezuela: justo a 35 años del arresto de Manuel Noriega

Apodado "Cara de piña" debido a su rostro visiblemente marcado por cicatrices, Noriega recibió inicialmente el apoyo de Estados Unidos desde la década de 1950 hasta 1986, mientras que a partir de 1987 circularon cargos de narcotráfico en su contra.

Posteriormente, terminó en conflicto con Estados Unidos bajo el mandato del presidente George H. W. Bush, quien ordenó la invasión de Panamá en diciembre de 1989.

En ese momento, Noriega buscó refugio en la Nunciatura Apostólica. En 1990, el 3 de enero para ser exactos, se entregó a los estadounidenses y en 1992 fue juzgado y condenado a 40 años de prisión por tráfico de drogas y violaciones de derechos humanos.

La invasión estadounidense de Panamá de 1989, denominada en código militar Operación Causa Justa (Operation Just Cause), fue una acción del Ejército de los Estados Unidos llevada a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990.

Se realizó básicamente en las ciudades de Panamá y Colón.

El 15 de diciembre de 1989 Panamá, bajo la dictadura del general Manuel Noriega, se declaró en estado de guerra contra Estados Unidos.

La invasión concluyó a fines de enero de 1990 con la rendición de Noriega, que se entregó el 3 de enero de ese año. Tras eso, las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) fueron disueltas y el presidente electo Guillermo Endara asumió el cargo.

El propósito declarado de la invasión estadounidense era derrocar al gobernante de facto de Panamá, el general Manuel Noriega, quien era buscado por las autoridades estadounidenses por crimen organizado y tráfico de drogas. Puntos similares a los que llevaron al ataque contra Venezuela hoy.

Noriega, antiguo colaborador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), consolidó su poder para convertirse en el dictador de facto de Panamá a principios de la década de 1980. A mediados de la década de 1980, las relaciones entre Noriega y Estados Unidos comenzaron a deteriorarse debido al asesinato de Hugo Spadafora y la destitución del presidente Nicolás Ardito Barletta.

Sus actividades criminales y su asociación con otras agencias de espionaje salieron a la luz, y en 1988 fue acusado por grandes jurados federales norteamericanos por varios cargos relacionados con las drogas.

El Pentágono estimó que 516 panameños murieron durante la invasión, incluidos 314 soldados y 202 civiles. Un total de 23 soldados estadounidenses y 3 civiles estadounidenses murieron.

Otras fuentes señalan que hubo más víctimas y que el número real se desconoce. La Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Parlamento Europeo condenaron la invasión como una violación del derecho internacional.

En 1992, Noriega fue juzgado en los Estados Unidos y condenado a una pena de 40 años de reclusión, bajo la acusación de estar relacionado con el cartel de Medellín. La pena se rebajó posteriormente a 30 años y luego a 20 por "buena conducta".

Luego fue extraditado a Francia. Noriega fue condenado, en 2010, por la justicia francesa a siete años de cárcel por blanquear dinero del narcotráfico y estuvo preso en París hasta su extradición a Panamá el 11 de diciembre de 2011.

En 2017, fue operado para extirparle un tumor benigno localizado en el cerebro. Debido a su delicado estado de salud, las autoridades panameñas le habían concedido el arresto domiciliario hospitalario. Falleció a los 83 años en mayo de ese año. (ANSA).