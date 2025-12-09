Venezuela.- Kallas defiende respetar el Derecho Internacional en Venezuela pese a que Maduro carece de legitimidad**

BRUSELAS, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha defendido este martes respetar el Derecho Internacional también en Venezuela, pese a que el bloque europeo no reconoce legitimidad a Nicolás Maduro como presidente del país. Frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de realizar inminentes ataques terrestres dentro de Venezuela y de las amenazas a Maduro de que tiene "los días contados" al frente del país, la jefa de la diplomacia europea ha señalado que cada paso que se dé en la lucha contra el narcotráfico, motivo que esgrime Estados Unidos para realizar ataques en aguas del Caribe, tiene que ir en línea con el Derecho Internacional. "Estamos en un momento en el que es un caos total. Las reglas simplemente no se aplican. Y por eso somos nosotros quienes hemos estado luchando y defendiendo las reglas", ha indicado en una intervención ante la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo. En este sentido, ha defendido que resulta "extremadamente importante" que cada paso que se dé "esté en conformidad con el Derecho Internacional". La ex primera ministra estonia ha recalcado la posición europea respecto a Venezuela, por la que considera que Maduro "carece de legitimidad" para presidir el país tras los comicios del 28 de julio de 2024 en la que no se pudieron verificar las actas electorales. "Seguimos defendiendo que Maduro carece de legitimidad y también es importante para nosotros mantener la presencia sobre el terreno al mismo tiempo. Estamos en contacto con los representantes de la oposición y también apoyamos la lucha contra la delincuencia organizada transnacional", ha explicado. Tras señalar que el narcotráfico es un "problema global" que afecta también a Europa, donde se vende la droga, Kallas ha reconocido que es un asunto que debe abordarse desde la comunidad internacional. "Es un problema. Me refiero a que se trata de retos globales que requieren también soluciones globales en lo que respecta al tráfico de drogas", ha resumido. Para el eurodiputado del PP, Francisco Millán Mon, la jefa de la diplomacia europea tiene que ser "más explícita en la relación con Venezuela" y que la posición de la UE no sea solo centrarse en la seguridad marítima en el Caribe y en el no uso de la fuerza. "Debemos poner el énfasis también en la defensa de los Derechos Humanos y las libertades y en el necesario cambio democrático en Venezuela", ha insistido.