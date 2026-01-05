Venezuela: Kamala Harris, "acción de EEUU ilegal e imprudente"
"No por las drogas ni por la democracia, sino por el petróleo", dijo
"Ya hemos visto esta película antes. Guerras por un cambio de régimen o por el petróleo que se venden como fuerza, pero se convierten en caos, y las familias estadounidenses pagan el precio", sostuvo Harris.
"El pueblo estadounidense no quiere esto y está cansado de que le mientan.
No se trata de drogas ni de democracia. Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de ejercer el papel de hombre fuerte en la región", subrayó.
"Si le importara alguna de las dos cosas, no indultaría a un narcotraficante convicto ni marginaría a la legítima oposición venezolana mientras busca acuerdos con los allegados de Maduro", concluyó. (ANSA).