Venezuela: Kast, captura de Maduro, "gran noticia para la región"

En un mensaje en sus redes sociales, el líder de ultraderecha hizo ver que tras la salida de Maduro "ahora vienen una tarea mayor".

"Los gobiernos de América Latina -detalló- debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado".

Kast declaró que "la democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional".

En su mensaje, Kast destaca que este "narco régimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado". De hecho, el republicano ha sido impulsor de un corredor humanitario que permita el regreso de la diáspora venezolana. (ANSA).