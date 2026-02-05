Venezuela: la amnistía, "evitar las acusaciones de odio y venganza"

Este es un fragmento del resumen del proyecto de ley de amnistía propuesto por el gobierno venezolano y que la Asamblea Nacional está considerando esta tarde.

"Sus beneficios excluyen", continúa el resumen, "aquellos delitos que, por su naturaleza, atentan contra la ética y la dignidad humana, como las graves violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio voluntario, la corrupción y el narcotráfico".

El proyecto de ley consta de 13 artículos. Los artículos 1 a 5 establecen las disposiciones generales destinadas a regular el objeto, los fines y los principios de aplicación e interpretación. Los artículos restantes establecen y desarrollan los casos sujetos a amnistía, así como los efectos y procedimientos aplicables para su efectiva implementación.

"Con la aprobación de esta ley de amnistía", dice el texto, "esperamos dar un paso decisivo hacia el establecimiento de la paz nacional, garantizando la superación de los ciclos de conflicto infructuoso mediante un acto de clemencia soberana que priorice el futuro y el respeto al Estado de derecho". (ANSA).