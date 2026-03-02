Venezuela: la amnistía venezolana avanza de forma irregular y lenta

Aunque las autoridades reportan más de 8.000 solicitudes recibidas y alrededor de 4.757 libertades plenas otorgadas —incluyendo 223 excarcelaciones directas y miles con medidas cautelares levantadas—, el proceso judicial avanza de forma irregular y lenta. Las vigilias de familiares se mantienen a las puertas de varios centros de detención.

En el Palacio de Justicia de Caracas y otros tribunales, se registran largas filas, exigencias documentales excesivas, ausencia de stands fijos de la Defensa Pública y diferimientos frecuentes de comparecencias, lo que genera frustración entre familiares y abogados.

Organizaciones de derechos humanos como Provea y Foro Penal denuncian una aplicación selectiva: delitos de rebelión militar o intentos de magnicidio quedan excluidos, afectando a cientos de presos políticos, especialmente militares en centros como Ramo Verde o Rodeo I.

Analistas señalan que el chavismo mantiene control interno mediante estas exclusiones estratégicas, aunque las presiones de Estados Unidos podrían impulsar una ampliación y celeridad en el otorgamiento de beneficios.

Muchos excarcelados enfrentan restricciones implícitas para expresarse libremente o salir del país, mientras persisten casos de detenidos por razones políticas. A dos semanas, expertos exigen mayor transparencia y celeridad para cumplir con el objetivo de reconciliación nacional, en el que insiste el chavismo al promover esta ley. (ANSA).