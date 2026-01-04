Venezuela: la caída repentina de Nicolás Maduro

Silbidos, detonaciones... Al principio se piensa en fuegos artificiales, incontables en Caracas en Año Nuevo, pero las ventanas vibran por la onda expansiva de las explosiones: la operación estadounidense para desalojar a Nicolás Maduro del poder comenzó este sábado a las 2 de la madrugada.

El rugir de los aviones y los misiles son omnipresentes, salpicados por decenas de explosiones que iluminaron el cielo por momentos.

"Sentí que (las explosiones) me levantaron de la cama. En ese instante pensé: 'Dios mío, llegó el día’, y lloré", contó a la AFP María Eugenia Escobar, una habitante de La Guaira, de 58 años.

Periodistas de la AFP oyeron helicópteros sin saber si se trataba de aparatos venezolanos o estadounidenses.

Columnas de humo se elevaron desde varios puntos de la capital: Fuerte Tiuna, el enorme enclave militar en Caracas, y el aeropuerto militar de La Carlota.

Testigos mencionaron bombardeos en La Guaira, el aeropuerto y puerto de Caracas, en Maracay, al oeste, y en Higuerote, al este.

Hacia las 03:15 las operaciones parecen concluir... Pero alrededor de las 05:00 llega la sorpresa: Donald Trump anuncia que Estados Unidos ha capturado a Maduro y a la primera dama Cilia Flores, apodada la primera combatiente.

¿Dónde y cómo? Ninguna explicación. Hasta una entrevista ofrecida por Trump.

"Se encontraba en un lugar fuertemente custodiado… de hecho, era como una fortaleza. Estaba en una fortaleza. Había puertas de acero, había lo que llaman un espacio de seguridad, con acero macizo por todas partes. No logró cerrar ese espacio, intentó entrar, pero lo atraparon tan rápido que no lo consiguió", se jactó el presidente en una entrevista con Fox News, afirmando haber seguido la operación en directo, "literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión".

- Sin balance humano -

Al amanecer, se descubre la magnitud del ataque. Pequeños blindados presentan impactos de bala, otros vehículos están calcinados. Habitantes huyen del sector de Fuerte Tiuna, hablando de supervivencia.

Algunas zonas de la ciudad huelen a pólvora. Como reconocimiento de impotencia, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, dijo de madrugada por teléfono en la televisión que no sabía dónde se encontraba Maduro, al tiempo que llamaba a un plan de defensa del país.

Helicópteros estadounidenses penetraron hasta el corazón de Caracas para capturar a Maduro.

Fue una sorpresa, a pesar de las innumerables advertencias de Trump, que intentó en vano desalojar a Maduro del poder durante su primera estancia en la Casa Blanca (2017-2021). Como también han sido incontables las denuncias de Maduro de supuestos intentos de golpes de Estado y conspiraciones reales o imaginarias.

Trump fue intensificando gradualmente la presión sobre Maduro. Desde el inicio de su mandato, en enero de 2025, endureció las sanciones económicas y, en agosto, desplegó una flota militar en el Caribe en medio de acusaciones de que Maduro encabeza un cartel de narcotraficantes cuya existencia está por demostrarse, según expertos.

En septiembre, llegaron los primeros bombardeos contra barcos de supuestos narcotraficantes. Desde entonces más de 100 muertos en una treintena de ataques.

En noviembre, llegó al Caribe el portaaviones más grande del mundo. En diciembre, la incautación militar de un petrolero, y luego de un segundo. Todo ello con innumerables incursiones de aviones estadounidenses en los límites, e incluso por encima, de Venezuela.

"Yes Peace, No war", exclamaba, cantaba y bailaba Nicolás Maduro en público o en televisión, hablando de una guerra "psicológica" librada por Goliat contra David.

Finalmente, tras haber colocado pacientemente sus piezas, Goliat pasó a la ofensiva con una operación que le permitió ejecutar una amenaza que repitió en varias ocasiones en las últimas semanas: los días de Maduro en el poder están "contados".

Si Trump celebró que ningún soldado estadounidense hubiera muerto, aún no se conoce el balance humano del lado venezolano de estos ataques.

El ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, acusó al ejército estadounidense de haber atacado "mediante misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate zonas residenciales de población civil".